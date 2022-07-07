Петербургская прокуратура заступилась за юрлицо и завела дело на сотрудника Роспотребнадзора

Прокуратура Кировского района выявила нарушения в действиях Юго-Западного отдела петербургского управления Роспотребнадзора, о чем сообщает ее пресс-служба.

Сотрудники Роспотребнадзора без согласования с силовиками провели выездную проверку неназванного ООО, после чего решили привлечь юридическое к лицо к административной ответственности. В результате предприниматель получил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Районная прокуратура обращает внимание, что нарушение со стороны компании фиксируется впервые и что возбуждение дела следовало заменить предупреждением. В дополнение к этому говорится, что не был доказан имущественный ущерб от действий нарушителя.

Теперь по инициативе прокуратуры дело возбудили уже в отношении сотрудника Роспотребнадзора, которому вменяют нарушение законодательства о государственном контроле или надзоре (ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП).