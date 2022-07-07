ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:27

Петербургская прокуратура заступилась за юрлицо и завела дело на сотрудника Роспотребнадзора

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура заступилась за юрлицо и завела дело на сотрудника Роспотребнадзора

Прокуратура Кировского района выявила нарушения в действиях Юго-Западного отдела петербургского управления Роспотребнадзора, о чем сообщает ее пресс-служба

Сотрудники Роспотребнадзора без согласования с силовиками провели выездную проверку неназванного ООО, после чего решили привлечь юридическое к лицо к административной ответственности. В результате предприниматель получил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Районная прокуратура обращает внимание, что нарушение со стороны компании фиксируется впервые и что возбуждение дела следовало заменить предупреждением. В дополнение к этому говорится, что не был доказан имущественный ущерб от действий нарушителя.

Теперь по инициативе прокуратуры дело возбудили уже в отношении сотрудника Роспотребнадзора, которому вменяют нарушение законодательства о государственном контроле или надзоре (ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама