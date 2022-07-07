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В Петербург прибыла первая партия тульских снегопогрузчиков

фото ЗакС политика В Петербург прибыла первая партия тульских снегопогрузчиков

Тульское предприятие АО НПО "Плавский" поставило Петербургу первую партию снегопогрузчиков, которые оснащены увеличенной стрелой и высотой её подъёма, информирует пресс-служба Смольного в четверг, 7 июля.

Особенно в городской администрации отметили тот факт, что техника собрана исключительно усилиями отечественных производителей. Обещается, что проблем с её последующим ремонтом возникнуть не должно.

Снегопогрузчики из Тулы имеют улучшенную проходимость, отлично маневрируют в "стеснённых" условиях, а также дополнены удлинённой стрелой (до 5,6 метров) и высотой её подъёма до 4,3 метров. Это решение позволит грузить снег не только в "компактные" самосвалы, но также и в машины КАМАЗ.

Всего в Петербург должны привезти 78 новых тульских снегопогрузчиков, из которых 36 - ковшовые погрузчики, 8 - комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием, 9 - машины с вакуумно-подметальным оборудованием и 20 - пылесосы.

фото: сайт администрации Петербурга


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