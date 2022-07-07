Путин - о спецоперации на Украине: Мы всерьез пока еще ничего не начинали

Президент Владимир Путин, встречаясь в Кремле с депутатами Госдумы, заявил, что их консолидированная поддержка военной спецоперации на Украине есть свидетельство демократизма и независимости сложившейся в России политической системы. Говоря о западных странах, Путин снова выступил сторонником той точки зрения, что те хотят "воевать до последнего украинца". Зашел разговор и о потенциальном перемирии.

"Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров", - приводит его слова о спецоперации "Интерфакс".

Глава государства заочно упрекнул украинскую сторону в нежелании идти на компромисс, заключив, что при таком положении вещей договариваться будет все сложнее.