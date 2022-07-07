В Петербурге открылся культурный квартал "Брусницын" с видом на Финский залив

На Кожевенной линии Васильевского острова в Петербурге открылось новое общественное пространство "Брусницын", создатели которого позиционируют его как культурный квартал. Его организовали во дворах фабрики купцов Брусницыных, чей заброшенный особняк, где иногда проходят съемки фильмов и клипов, находится по соседству.

Как пишет портал MR7, посетителям доступен выход к воде и вид на Финский залив. Помимо выставочных и концертных помещений, баров и кафе, на территории квартала имеются площадки для спортивных игр.

Отметим, что соседствует с "Брусницыным" популярное у петербуржцев место "Севкабель порт", где тоже регулярно проводятся концерты, экспозиции и работают заведения общепита.

фото: Олег Золото / MR7