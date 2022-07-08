Сенатор Клишас задумался о возвращении в УК советской стати о вредительстве

Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас находит резонным возвращение в Уголовный кодекс статьи о вредительстве: эта тема, по его мнению, "заслуживает серьезного обсуждения". Рассуждения политика приведены в его Telegram-канале.

С запросом вернуть давно утратившую силу советскую статью к Клишасу обратился Национальный коррупционный комитет (НАК).

Некомпетентность чиновников может создать угрозы для России, именно в этом и заключается польза данной статьи, указывает сенатор.

"Когда смотришь на "успехи" наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть. Это так", — заключил Клишас.

Статья 69 УК РСФР "Вредительство" — это "саботаж, то есть сознательное неисполнение обязанностей или умышленное небрежное их исполнение с целью ослабления власти правительства и деятельности госаппарата". Подсудимого могли лишить имущества и отправить в тюрьму минимум на один год. В случае отягчающих обстоятельств гражданину мог грозить расстрел.