ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:56

Кабмин выделит почти 3 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами

фото ЗакС политика Кабмин выделит почти 3 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами

Правительство РФ приняло решение выделить почти 3 млрд рублей на обеспечение льготных категорий населения лекарствами: соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Средства передадут региона, они пойдут на закупку бесплатных препаратов для льготников, медицинских изделий и лечебного питания для детей с тяжёлыми болезнями и ограниченными возможностями.

Всего в 2022 году на обозначенные нужды планировали выделить 2 млрд рублей, однако правительство решило добавить ещё 900 млн рублей дополнительно.

"Федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 млн человек. Важно, чтобы людям своевременно предоставлялись положенные им лекарства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте", — высказался об инициативе Мишустин.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама