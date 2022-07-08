Кабмин выделит почти 3 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами

Правительство РФ приняло решение выделить почти 3 млрд рублей на обеспечение льготных категорий населения лекарствами: соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

Средства передадут региона, они пойдут на закупку бесплатных препаратов для льготников, медицинских изделий и лечебного питания для детей с тяжёлыми болезнями и ограниченными возможностями.

Всего в 2022 году на обозначенные нужды планировали выделить 2 млрд рублей, однако правительство решило добавить ещё 900 млн рублей дополнительно.

"Федеральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение года почти 3,5 млн человек. Важно, чтобы людям своевременно предоставлялись положенные им лекарства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте", — высказался об инициативе Мишустин.