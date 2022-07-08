Финальный матч за Суперкубок изменит режим работы станции метро "Зенит"

В петербургском метрополитене предупредили об изменении графика работы станции метро "Зенит" в субботу, 9 июля.

"В связи с необходимостью обеспечения общественного порядка временно изменяется режим работы станции "Зенит", - информирует пресс-служба городской подземки.

Указывается, что завтра в период с 16:00 до 21:00 станцию закроют на вход и выход. Жителей Северной столицы попросили заведомо планировать графики своих поездок с учётом данного обстоятельства.

9 июля в 19:00 на петербургской "Газпром Арене" пройдёт финальный матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком".