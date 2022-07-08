ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:20

Финальный матч за Суперкубок изменит режим работы станции метро "Зенит"

фото ЗакС политика Финальный матч за Суперкубок изменит режим работы станции метро "Зенит"

В петербургском метрополитене предупредили об изменении графика работы станции метро "Зенит" в субботу, 9 июля.

"В связи с необходимостью обеспечения общественного порядка временно изменяется режим работы станции "Зенит", - информирует пресс-служба городской подземки.

Указывается, что завтра в период с 16:00 до 21:00 станцию закроют на вход и выход. Жителей Северной столицы попросили заведомо планировать графики своих поездок с учётом данного обстоятельства.

9 июля в 19:00 на петербургской "Газпром Арене" пройдёт финальный матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама