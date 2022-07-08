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Сотрудникам посольства Великобритании закроют доступ к заседаниям Совфеда

фото ЗакС политика Сотрудникам посольства Великобритании закроют доступ к заседаниям Совфеда

Совет Федерации перестанет пускать посла Великобритании, и также других сотрудников дипведомства в качестве ответной меры на запрет для российских дипломатов посещать заседания английского парламента в Лондоне, уведомил РИА "Новости" глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Сейчас на заседании комитета по регламенту мы обсудим этот вопрос и примем такое решение, затем на заседании Совета Федерации я проинформирую сенаторов", - заявил он.

Аппарату Совфеда будет дано соответствующее распоряжение, добавил Тимченко. Резюмируя мысль, сенатор отметил усиление санкционного давления на российских дипломатов за рубежом.


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