На проспекте Культуры завершили работы по модернизации бытовой и дождевой канализации

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" завершил все работы по модернизации дождевой и хозяйственно-бытовой канализационной сети на проспекте Культуры, информирует пресс-служба Смольного. Реконструкция проводилась на отрезке сети в 5,7 км от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения.

"Такие масштабные проекты с применением современных технологий обеспечивают экологический эффект, позволяют рационально использовать средства бюджета для ремонта и обслуживания канализационных сетей", - поделился впечатлениями петербургский губернатор Александр Беглов.

Специалисты "Водоканала" приступили к работам на проспекте Культуры ровно год назад. Большая часть реконструкции сети проводилась закрытым способом.

Старые трубы демонтировали, уложив на их место новые пластмассовые с диаметром 1,2 метра.

На отрезке, где проводились работы, восстановили движение транспорта. Благоустройство прилегающей территории обещают закончить к 15 июля.