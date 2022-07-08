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Новости 11:55

Мундепа Люсю Штейн оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

фото ЗакС политика Мундепа Люсю Штейн оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей муниципального депутата и участницу Pussy Riot Люсю Штейн по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), информирует "Медиазона"*.

Причиной стал пацифистский пост в Twitter. Примечательно, но в протоколе, составленном в отношении Штейн, указана только ссылка на твит, а вместо текста стоит многоточие.

Ранее суд в Москве заменил Люсе Штейн ограничение свободы на реальный срок заключения в рамках "санитарного дела". Активистка при этом находится в эмиграции.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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