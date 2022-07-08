Мундепа Люсю Штейн оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей муниципального депутата и участницу Pussy Riot Люсю Штейн по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), информирует "Медиазона"*.

Причиной стал пацифистский пост в Twitter. Примечательно, но в протоколе, составленном в отношении Штейн, указана только ссылка на твит, а вместо текста стоит многоточие.

Ранее суд в Москве заменил Люсе Штейн ограничение свободы на реальный срок заключения в рамках "санитарного дела". Активистка при этом находится в эмиграции.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента