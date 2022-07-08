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В комтрансе объяснили, зачем на время матча Суперкубка будут закрывать станцию "Зенит"

фото ЗакС политика В комтрансе объяснили, зачем на время матча Суперкубка будут закрывать станцию "Зенит"

В петербургском комитете по транспорту объяснили, зачем было принято решение закрыть ближайшую к стадиону станцию метро "Зенит" на время проведения матча Суперкубка, пишет "Фонтанка".

По словам чиновников, прерывать работу станций подобным образом — обычная практика. Это необходимо для того, чтобы избежать давок и, как следствие, несчастных случаев.

"В данном случае станция "Зенит" примыкает вплотную к стадиону. Станции "Крестовский остров" и "Беговая" — на некотором расстоянии, поэтому людская масса прореживается (кто-то идёт быстрее, кто-то медленнее), нет эффекта одновременного прибытия к вестибюлю большого количества граждан", — сообщили в комтрансе.

При этом источники "Фонтанки" предположили, что станцию закрыли ещё и потому, что отношения фанатов "Зенита" и "Спартака" не самые гладкие. Рассредоточив поток зрителей, силовики смогут оперативнее реагировать на возможные столкновения.

Матч состоится 9 июля в 19:00.


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