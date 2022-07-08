В Петербурге откроется площадка для дрессировки собак-поводырей

Осенью в Петербурге откроют специализированную площадку для дрессировки собак-поводырей, информирует пресс-служба Смольного.

Под эти цели выделен участок, превышающий 2 тысячи кв. метров, на проспекте Непокорённых в Калининском районе. Площадка будет максимально имитировать условия городской среды.

На территории сформируют перекрёстки, светофоры, установят корпус троллейбуса, оборудуют различные препятствия, с которыми в городе сталкиваются незрячие люди.

Следует напомнить, что в апреле 2021 года Смольный заявлял о намерении в ближайшее время возвести в Северной столице два новых приюта для четвероногих, которые, к слову, так в городе и не появились. При этом губернатор Александр Беглов, активно ратующий за восстановление украинского Мариуполя, заявил о необходимости выделения денег на возведение там вольеров для бездомных собак.