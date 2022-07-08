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СК объявил в розыск поддерживавшего Навального экс-силовика в рамках дела о фейках про армию

фото ЗакС политика СК объявил в розыск поддерживавшего Навального экс-силовика в рамках дела о фейках про армию

Следственный комитет РФ объявил в розыск экс-майора полиции Олега Кашинцева в рамках уголовного дела о распространении фейков про российскую армию по мотиву политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК), сообщил у себя в Telegram-канале адвокат Павел Чиков.

Кашинцев известен поддержкой оппозиционера Алексея Навального: в декабре 2021 года он, облачившись в форму сотрудника полиции, вышел на Красную площадь с плакатом "Свободу Навальному!" Бывший правоохранитель проработал в органах 18 лет, уволился в 2019 году на фоне столичных протестов.

По уголовному делу бывшего полицейского защищает адвокат Ильнур Шарапов.

Сам Кашинцев при этом эмигрировал из России.


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