В Коми чиновница получила условный срок после гибели двух людей, загрызенных собаками

В Ухте суд назначил три года условного срока замначальнице управления жилищно-коммунального хозяйства по делу о халатности, повлекшей гибель двоих человек (ч.3 ст.293 УК РФ), передает 8 июля "Интерфакс".

Как уточняет агентство, сотрудница администрации отвечала за отлов бродячих животных. Невзирая на поступавшие в 2019-2021 годах жалобы на нападения безнадзорных собак, чиновница не предпринимала никаких усилий по искоренению проблемы и подписывала акты о выполнении работ по контрактам на отлов животных без проверки документов, извещает "Интерфакс" со ссылкой на управление СК по республике Коми.

В результате проявленной чиновницей халатности бродячие собаки загрызли двух женщин, а еще 45 местным жителям потребовалась медицинская помощь. По искам пострадавших администрация Ухты выплатила 2,4 миллиона рублей компенсаций.