Роспотребнадзор присоединился к поданному ранее иску против IKEA

Роспотребнадзор заявил 8 июля в Telegram-канале о том, что присоединился к иску, поданному против шведской компании IKEA. Ведомство намерено задействовать "весь доступный правовой инструментарий" для защиты прав граждан, говорится в сообщении.

"Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей. Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан", — известила санитарная служба.

В ведомстве сослались на закон "О защите прав потребителей", согласно которому российские юрлица, действующие от имени иностранных брендов, ответственны перед клиентами в качестве продавцов, импортеров или изготовителей.

Ранее "Общественная потребительская инициатива" подала иск к IKEA, добиваясь от суда признания неправомерными приостановки импорта в Россию и производства внутри страны изделий шведской фирмы. Истцы потребовали возобновить ввоз и производство с тем, чтобы потребители могли отремонтировать или заменить ранее купленные товары, сообщило ТАСС.