Росстат сообщил об июньском снижении цен в Петербурге

Индекс потребительских цен в прошедшем июне снизился на 0,35 % по России относительно мая, сообщил 8 июля Росстат. При этом, согласно официальным данным, цены по стране выросли на 11,41 % относительно декабря 2021 года (годом ранее рост за аналогичный период составил 4,19 %).

Цены в Петербурге в июне снизились на 0,6 % относительно предыдущего месяца (в Москве, наоборот, выросли на 0,2 %). Всего же подешевение продуктов на 0,6 % и более зафиксировано в общей сложности в 35 регионах страны, сильнее всего — в Дагестане (на 2,1 %), Севастополе (на 1,4 %) и Чечне (на 1,2 %).

Стоимость продуктов питания в июне снизилась в стране на 1,25 %, в основном за счет плодовоовощной продукции (на 9,57 %), сахара-песка (на 7,44 %) и куриных яиц (на 3,84 %). При этом на 0,75 % подорожали хлеб и хлебобулочные изделия, на 0,32 % — сливочное масло, на 0,29 % — крупа и бобовые.

Среди непродовольственных товаров заметнее прочих подешевели стройматериалы (на 2,37 %) и телерадиотовары (на 2,7 %), а подорожали — ткани и табачные изделия (на 0,87 %), а также моющие и чистящие средства (на 0,65 %).