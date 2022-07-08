Из-за ожидаемой грозы в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной угрозы

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге в связи с прогнозируемыми в субботу дождем и грозой, известили 8 июля в пресс-службе городского правительства.

"По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 9 июля до 20 часов 9 июля на территории Санкт‑Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и грозы", — проинформировали в Смольном горожан.

"Желтый" уровень угрозы — второй по степени опасности, который означает потенциально опасную погоду. Петербургских водителей завтра просят соблюдать осторожность, а лучше — отказаться от поездок в связи с высоким риском ДТП. Равным образом проявлять осторожность Смольный призывает и пешеходов.