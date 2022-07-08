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Жители Ленобласти собрали почти тысячу тонн стекла с момента введения раздельного сбора

фото ЗакС политика Жители Ленобласти собрали почти тысячу тонн стекла с момента введения раздельного сбора

 С момента внедрения раздельного сбора отходов в Ленобласти местные жители собрали 947 тонн стекла и 285 тонн пластика, сообщили 8 июля в региональной администрации.

"Только за июль 2022 года, благодаря активности жителей, собрано 312 тонн стекла и 76 тонн пластика", — отметили в пресс-службе. По сравнению с декабрем 2020 года, когда в четырех районах Ленобласти запускалась пилотная версия проекта, ежемесячный сбор стекла вырос в 20 раз, а пластика — в четыре раза.

Как уточнили в администрации со ссылкой на регионального оператора по обращению с отходами, сейчас в 14 районах области насчитывается 888 контейнерных площадок с цветными контейнерами. Ожидается закупка 900 контейнеров для придомовой сортировки стекла и пластика, региональные власти рассчитывают потратить на это пять миллионов рублей. Заявка об этом направлена в Минприроды, уточнили в пресс-службе администрации.


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