Беглов поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Губернатор Александр Беглов выступил с поздравлением петербургских мусульман с праздником Курбан-байрам, передает 9 июля пресс-служба градоначальника.

В своем обращении Беглов отметил "незыблемость веры, торжество духа и милосердия" в этом празднике и назвал его "частью богатейшего наследия народов России". Также градоначальник выразил мнение, что передаваемые из поколения в поколение традиции "объединили наше общество" и "помогли возродить сильную Россию".

По словам Беглова, Петербург отличается мирным сосуществованием представителей различных народов и немалый вклад в это делает мусульманская община. "Мы едины в отстаивании наших идеалов, в стремлении защищать правду, творить добро и трудиться на благо нашего города и Отечества. Пусть праздник Курбан-байрам наполнит сердца радостью, любовью и вниманием к ближнему", — резюмировал губернатор.