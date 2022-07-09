Поляков выступил за открытие общественного пространства у Морского вокзала

Вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал в своем Telegram-канале о планах по изменению территории близ Морского вокзала. Как написал 9 июля чиновник, соответствующее предложение будет направлено губернатору Александру Беглову.

"В период санкций инфраструктура нашего Морского вокзала не загружена. На месте обсудили возможность использовать ее для создания нового общественного пространства", — сообщил Поляков и высказался за появление в городе "просторной парадной морской набережной".

Также вице-губернатор высказался в пользу увеличения в Петербурге количества "общегородских рекреационных территорий", что способствовало бы улучшению качества среды района и города в целом.

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова