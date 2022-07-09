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Новости 13:56

Беглов добавил денег школам и детсадам

фото ЗакС политика Беглов добавил денег школам и детсадам

Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства об увеличении лимитов финансирования по социально значимым объектам адресной инвестиционной программы, рассказали в Смольном 9 июля.

Документ предполагает перераспределение средств в пользу школ, медучреждений и других организаций. Так, дополнительные деньги получат восемь образовательных учреждений, среди которых две школы на 1 375 мест каждая (на Комендантском проспекте и на Промышленной улице в Пушкине), школа на 1 100 мест на Петровском проспекте и на 1 000 мест на Муринской дороге в Полюстрово. Кроме них, допфинансирование получат две школы на улице Ольги Форш и на Пулковском шоссе в Шушарах, увеличится лимит на реконструкцию лицея № 369 и учреждение дополнительного образования в Зеленогорске.

Также средства поступят на строительство шести детских садов и одного объекта совмещенного образования. Увеличение лимита затронет здание отделения экстренной медицинской помощи НИИ имени Джанелидзе, здания отделения скорой помощи поликлиники № 8, пожарного депо, крытых катков, СДЮШОР Пушкинского района и других объектов. Среди них окажется и Центр современного искусства имени Сергея Курехина, а заодно психоневрологический интернат № 4 в Пушкине.


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