Суд в Петербурге арестовал полицейского по подозрению в получении взятки

Приморский районный суд Петербурга отправил под арест инспектора отдела исполнения административного законодательства УМВД по Приморскому району Дмитрия Курасова, сообщила 9 июля объединенная пресс-служба городских судов. Обвиняемый в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ) сотрудник полиции пробудет под стражей до 4 сентября.

По версии следствия, Курасов вечером 5 июля получил через посредника взятку в размере 95 тысяч рублей от местных торговцев "за незаконные действия и бездействие, выражающиеся в общем покровительстве и попустительстве по службе в пользу взяткодателя". На следующий день он был задержан, тогда же ему было предъявлено обвинение.

По предъявленной статье Курасову может грозить от 500 тысяч до двух миллионов рублей штрафа либо же лишение свободы сроком от трех до восьми лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы полученной взятки.