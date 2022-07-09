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Новости 15:03

Беглов заявил о внесении недобросовестных подрядчиков при капремонте в специальный реестр

фото ЗакС политика Беглов заявил о внесении недобросовестных подрядчиков при капремонте в специальный реестр

Недобросовестные подрядчики, проводящие работы по капитальному ремонту петербургских зданий, вносятся в специальный реестр, сообщил 9 июля губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале. По его утверждению, это гарантирует, "что компания не будет больше работать с нашим городом".

"Строго контролируем ход ремонта. Через банковское сопровождение контрактов следим за расходованием средств на всех этапах", — добавил градоначальник.

Всего в этом году в Петербурге ведется более 1,5 тысяч видов работ в рамках капремонта, уточнил Беглов. По его словам, ремонт затронет 301 объект культурного наследия.


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