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Петербург стал самым дорогим городом для жизни в России по версии агентства Numbeo

фото ЗакС политика Петербург стал самым дорогим городом для жизни в России по версии агентства Numbeo

Петербург к середине 2022 года стал самым дорогим городом России, обогнав столицу в индексе стоимости жизни аналитического агентства Numbeo, пишет 9 июля "Коммерсантъ". За полгода Северная столица поднялась в мировом рейтинге городов с 437 на 279 место, в то время как Москва заняла 287 место против 396-го в начале года.

Отправной точкой для составления рейтинга служит Нью-Йорк, его показатели (стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта) считаются за 100 %. Петербург в середине 2022 года набрал в этом индексе 53 %, Москва — 50,79 %. В то же время по показателю индекса потребительских цен и стоимости аренды жилья столица обогнала северного конкурента, набрав 39,68 % против 37,55 % во втором городе России.

Среди российских городов в рейтинг также попали Екатеринбург (298 место), Казань (300 место), Новосибирск (301 место), Краснодар (313 место), Нижний Новгород (316 место) и Ростов-на-Дону (345 место).

Первое место рейтинга отошло столице Бермуд Гамильтону (индекс стоимости жизни — 145,98 %), второе — швейцарскому Базелю (119,25 %), третье — швейцарскому же Цюриху (118,67 %).


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