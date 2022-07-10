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Новости 13:15

ЛДПР хочет переименовать должность президента в "правителя"

фото ЗакС политика ЛДПР хочет переименовать должность президента в "правителя"

Думская фракция ЛДПР выступила с предложением поменять название для главной должности в государстве. Вместо президента, считают в партии, Россией должен руководить правитель. По оценке авторов идеи, слово "президент" пока не до конца прижилось в языке.

"В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание "глава государства" или слово "правитель". И то, и другое понятнее русскому уху", - приводит РИА "Новости" доводы пресс-службы думской фракции.

По мнению представителей партии, президент России, впервые избравшийся 10 июля 1991 года еще по советским законам, и президент с его нынешним объемом полномочий представляют собой несопоставимые в юридическом смысле фигуры. 

Либерал-демократы в 2020 году предлагали идею переименования первой должности в стране в качестве поправки в Конституцию, но в окончательный пакет поправок предложение не вошло.


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