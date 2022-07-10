"Хорошо учиться – это ваш фронт": Глава Коми выступил перед школьниками из ЛНР с песнями

Руководитель республики Коми Владимир Уйба принял в Сыктывкаре старшеклассников из самопровозглашенной Луганской народной республики, передает местное агентство "Комиинформ". На праздничном мероприятии чиновник, одетый в кепку и куртку с Z-символикой, спел песню "Прекрасное далеко", что попало на видео и распространилось в социальных сетях (в частности, видео появилось в Telegram-канале "Песец").

"Грамотная, образованная молодёжь – это огромный потенциал любой страны. Поэтому хорошо учиться – это ваш фронт. А наш фронт, у взрослых – помогать всем, чем можно – мы при активном участии партии "Единая Россия" формируем и отправляем гуманитарные конвои", - произнес Уйба со сцены.

Исполняющая обязанности министра образования республики Наталья Якимова пообещала, что осенью сто детей из ДНР и ЛНР примут в Ухтинский государственный технический университет.