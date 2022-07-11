Беглов подписал постановление о награждении 32 петербуржцев знаком "За милосердие"

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление о присвоении 32 горожанам почётного знака "За милосердие", информирует пресс-служба Смольного.

Награду могут получить как граждане РФ, так и иностранцы, а также лица, не имеющие никакого гражданства.

Знак вручается за помощь соцучреждениям, помогающим бездомным; за оказание содействия в адаптации граждан, освободившихся из тюрьмы; за разработку программ, направленных на поддержку социально незащищённых групп населения.

В прошлом году почётного знака удостоились 32 жителя Северной столицы, которые внесли "значительный вклад в дело профилактики бездомности и реализацию программ поддержки социально незащищенных граждан", добавили в Смольном.