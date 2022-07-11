ГАТИ сообщает о временных ограничениях дорожного движения в Центральном районе

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) информирует жителей Северной столицы об ограничениях дорожного движения, которые будут введены в Центральном районе начиная с 13 июля, делится пресс-служба Смольного.

Так, в период вплоть до 21 августа ввиду проводимых работ по реконструкции светофора устанавливается ограничение на проезд транспорта на перекрёстке Суворовского проспекта и Тульской улицы.

В ГАТИ напомнили, что обо всех ограничениях движения, которые ввели в городе, можно узнать на карте, доступной на сайте ведомства.