Сад Смольного реконструируют до конца текущего года

Специалисты продолжают реконструкцию сада Смольного, который расположен в границах двух объектов культнаследия федерального значения "Смольный монастырь" и "Институт Александровский", делится пресс-служба городской администрации. Предполагаемая дата завершения всех проводимых работ — октябрь текущего года. На данный момент сад восстановлен на 40%.

"Уже этой осенью петербуржцы смогут прогуляться в историческом саду Смольного собора. Для монастырских садов всегда были характерны уединение, созерцание и тишина. После завершения работ в этом саду появятся такие места", - сообщил городской глава Александр Беглов.

Согласно проекту благоустройства территории, будет восстановлена историческая планировка сада, для чего были подняты архивные документы. Кроме того, были проведены ландшафтно-архитектурные обследования расположенных там деревьев и иной растительности.

Пока что в саду завершили модернизацию ливневой канализации, уложили гранитные бордюры и обустраивают дорожки и газоны. Зелёные насаждения также планируют восстановить согласно архивным данным.

Резюмируя пресс-релиз, в горадминистрации напомнили, что в нынешнем году должны закончить 7-летнюю реставрацию Смольного собора.