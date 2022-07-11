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Новости 11:41

Госдума соберётся на внеочередное заседание ввиду "неотложных вопросов"

фото ЗакС политика Госдума соберётся на внеочередное заседание ввиду "неотложных вопросов"

Депутаты Государственной думы РФ решили собраться на внеочередное заседание ввиду возникших "неотложных вопросов", сообщается в Telegram-канале нижней палаты Федерального собрания. Народные избранники ушли на каникулы всего пять дней назад.

В понедельник, 11 июля, совет Госдумы поднимет вопрос о проведении внеочередного пленарного заседания.

"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", — следует из уведомления, опубликованного в парламентском Telegram-канале.

По словам источника "Коммерсанта", депутаты не преследуют цель поднять на внесессионном заседании вопросы, связанные с военной спецоперацией. Поднять могут темы, касающиеся в том числе кадровых решений.

Если думский совет сочтёт резонным проведение внеочередного пленарного заседания, то оно пройдёт 15 июля.

РИА "Новости" пишет, что в ходе встречи депутаты рассмотрят законопроекты о помощи экономике, поэтому "ничего экстраординарного ждать не стоит".


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