Госдума соберётся на внеочередное заседание ввиду "неотложных вопросов"

Депутаты Государственной думы РФ решили собраться на внеочередное заседание ввиду возникших "неотложных вопросов", сообщается в Telegram-канале нижней палаты Федерального собрания. Народные избранники ушли на каникулы всего пять дней назад.

В понедельник, 11 июля, совет Госдумы поднимет вопрос о проведении внеочередного пленарного заседания.

"Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", — следует из уведомления, опубликованного в парламентском Telegram-канале.

По словам источника "Коммерсанта", депутаты не преследуют цель поднять на внесессионном заседании вопросы, связанные с военной спецоперацией. Поднять могут темы, касающиеся в том числе кадровых решений.

Если думский совет сочтёт резонным проведение внеочередного пленарного заседания, то оно пройдёт 15 июля.

РИА "Новости" пишет, что в ходе встречи депутаты рассмотрят законопроекты о помощи экономике, поэтому "ничего экстраординарного ждать не стоит".