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На лидера группы "Курара" составили протокол о дискредитации российской армии

фото ЗакС политика На лидера группы "Курара" составили протокол о дискредитации российской армии

Полиция составила административный протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении лидера екатеринбургской рок-группы "Курара" Олега Ягодина, информирует местное издание It’s My City в своём Telegram-канале.

Соответствующие данные содержатся в картотеке дел Кировского райсуда Екатеринбурга.

В конце июня Ягодин, резюмируя выступление на фестивале Ural Music Night, выкрикнул со сцены пацифистский лозунг.

Суд изучит материалы дела 11 августа.

Напомним, ранее "Фонтанка", ссылаясь на свои источники, опубликовала список музыкантов, чьи выступления "нежелательны" ввиду их критического отношения к военной спецоперации. Группа "Курара" в перечне отсутствует.


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