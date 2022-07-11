Пригодную под жилую застройку территорию предприятия "Ручьи" выставили на продажу за почти 4 млрд рублей

Территорию предприятия "Ручьи" площадью в 35,8 гектаров в Калининском районе выставили на торги, следует из информации, опубликованной на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Стартовая цена объекта — 3,95 млрд рублей. На данном участке могут впоследствии появиться порядка 400–500 тысяч кв. метров жилья. Высотный регламент — до 55 метров.

"Большая территория, позволяющая реализовать масштабный проект стандарт или комфорт-класса, отличная локация, транспортная доступность, близость к КАД гарантируют инвестору спрос со стороны покупателей жилья", — описал преимущества лота гендиректора РАД Андрей Степаненко.

Объект находится внутри Кольцевой автодороги, на первой линии между Индустриальным, Лапинским и Волго-Донским проспектами.

Заявки от участников торгов будут принимать до 3 августа, а сам конкурс пройдёт уже 8 августа.