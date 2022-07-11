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В Минздраве допустили введение QR-кодов для всех прививок

фото ЗакС политика В Минздраве допустили введение QR-кодов для всех прививок

Замглавы Минздрава Павел Пугачев допустил в интервью "Известиям" возможность распространения опыта с QR-кодами на все виды прививок в России. Издание опубликовало текст беседы 11 июля.

В разговоре с журналистом Пугачев высказал идею о бессмысленности отказа от готовой системы, "которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации". При этом он указал на необходимость быть готовыми к появлению новых инфекций в мире.

"Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла, — заявил чиновник. — Этот сервис прочно вошел в нашу жизнь во всех сферах, от авторизации в соцсетях до оплаты счетов в банках. <...> Наша задача — переводить в формат электронных документов с QR-кодом как можно больше медицинских бумаг, чтобы дать возможность всегда иметь их под рукой на "Госуслугах" и использовать там, где это необходимо".

В частности, замминистра указал на то, что многие россияне попросту не помнят, какие прививки им делались на протяжении жизни. "Собранная информация о вакцинации более 80 миллионов граждан может стать первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента", — развил свою мысль Пугачев, предположив, что подобная система позволила бы оценивать уровень коллективного иммунитета в различных местностях, а в дальнейшем — перейти к персонализированной медицине.

Фото: unsplash


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