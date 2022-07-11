Действие парковочных разрешений распространили в пределах одного района

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, расширяющее пределы парковочных разрешений, сообщила 11 июля пресс-служба градоначальника.

Документ разрешает автомобилистам оставлять машины без дополнительных затрат в соседних парковочных зонах при соблюдении определенных условий. Для начала, обе зоны должны находиться в одном районе. Кроме того, улице в таком случае следует пролегать в пределах двух и более зон.

"В таком случае жители смогут без дополнительных затрат оставлять автомобили на близлежащих улицах своего района", — резюмировали в Смольном.