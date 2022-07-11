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Новости 17:38

Действие парковочных разрешений распространили в пределах одного района

фото ЗакС политика Действие парковочных разрешений распространили в пределах одного района

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, расширяющее пределы парковочных разрешений, сообщила 11 июля пресс-служба градоначальника.

Документ разрешает автомобилистам оставлять машины без дополнительных затрат в соседних парковочных зонах при соблюдении определенных условий. Для начала, обе зоны должны находиться в одном районе. Кроме того, улице в таком случае следует пролегать в пределах двух и более зон.

"В таком случае жители смогут без дополнительных затрат оставлять автомобили на близлежащих улицах своего района", — резюмировали в Смольном.


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