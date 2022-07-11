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Градозащитники призвали власти спасти дом Плотникова от бездомных

фото ЗакС политика Градозащитники призвали власти спасти дом Плотникова от бездомных

Петербургские градозащитники 11 июля вышли с пикетами к историческому дому Плотникова в Выборгском районе. Активисты жалуются, что в аварийной постройке начали орудовать мародеры и бездомные. Из-за таких гостей здание рискует пострадать, предполагают организаторы акции. Фотографии с мероприятия опубликовали в Telegram-канале "Живой город". 

По словам активистов, из дома регулярно пропадают оконные рамы, батареи и различные декоративные элементы. 

Участники мероприятия обратились к городским властям, в частности, к главе администрации Выборгского района Виктору Полунину. "Полунин, спасай Дом Плотникова!", "Консервируй!" "Здесь завелись паразиты!" и  "Нужна срочная консервация!", было написано на плакатах. 

Дом Плотника был построен в 1913 году и по закону имеет охранный статус. В 2012 году здание признали аварийным. Процесс расселения растянулся на десять лет. Несмотря на то, что историческая постройка пустует, городские власти не спешат его реставрировать или консервировать. 

Константин Леньков, фото: "Живой город"


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