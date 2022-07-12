В Петербурге объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за гроз с градом

Власти Петербурга объявили "оранжевый" уровень погодной опасности ввиду сильного дождя, который может обрушиться на город, сопровождаемый грозой с градом и шквалистым ветром, информирует пресс-служба Смольного.

По данным Росгидрометцентра, начиная с 15:00 до 23:00 во вторник, 12 июля, Северную столицу ожидают ливни.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

Водителей и пешеходов просят быть предельно бдительными и по возможности на обозначенный период времени отказаться от поездок на транспорте.

Минувшей ночью город на Неве накрыла продолжительная гроза, вызванная циклоном "Зельда".