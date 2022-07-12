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Вестибюль станции метро "Улица Дыбенко" изменит режим работы по утрам из-за ремонта эскалатора

фото ЗакС политика Вестибюль станции метро "Улица Дыбенко" изменит режим работы по утрам из-за ремонта эскалатора

На станции петербургского метрополитена "Улица Дыбенко" временно будет скорректирован режим работы вестибюля по утрам ввиду начавшегося ремонта эскалатора: ограничения устанавливаются до середины сентября, информирует пресс-служба городской подземки.

Так, в период с 14 июля по 31 августа по будням возможны ограничения на вход с 7:40 до 9:00.

Кроме того, аналогичные трудности со входом на станцию в обозначенный период времени возможны также с 1 по 16 сентября.

"При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока", — уточнили в пресс-службе петербургского метро.


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