ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:52

Движение по центральным улицам ограничат на время проведения репетиций парада ВМФ

фото ЗакС политика Движение по центральным улицам ограничат на время проведения репетиций парада ВМФ

Ввиду репетиций Главного Военно-морского парада на рядке петербургских улиц будут введены ограничения движения, информирует пресс-служба дирекции по организации дорожного движения.

Перекроют: Адмиралтейскую набережную, Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста, Адмиралтейский проезд.

Когда: 14 июля с 19:00 до 22:00; 19 июля с 19:00 до 23:00; 21 июля с 19:00 до 23:00.

Главный Военно-Морской парад ежегодно проходит в каждое последнее воскресенье июля. В этом году он состоится 31 числа.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама