Движение по центральным улицам ограничат на время проведения репетиций парада ВМФ

Ввиду репетиций Главного Военно-морского парада на рядке петербургских улиц будут введены ограничения движения, информирует пресс-служба дирекции по организации дорожного движения.

Перекроют: Адмиралтейскую набережную, Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста, Адмиралтейский проезд.

Когда: 14 июля с 19:00 до 22:00; 19 июля с 19:00 до 23:00; 21 июля с 19:00 до 23:00.

Главный Военно-Морской парад ежегодно проходит в каждое последнее воскресенье июля. В этом году он состоится 31 числа.