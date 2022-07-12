"Новые люди" взялись за ментальное здоровье петербургских студентов

В Петербурге начала действовать рабочая группа "Ментальное здоровье студентов", созданная по инициативе "Новых людей", сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Первая встреча состоялась 11 июля. На ней выступила депутат Госдумы Ксения Горячева.

"Мы поговорили о студенческой среде и о том, как сделать так, чтобы обстановка внутри вуза была комфортной для студентов и преподавателей. Наша задача сгенерировать внутри рабочей группы набор инструментов для решения проблемы. Затем мы сможем заложить это в концепцию партийной работы, чтобы масштабировать этот процесс", - рассказала Горячева.

Рабочая группа объединила студентов, их родителей, преподавателей и психологов. "Новые люди" ожидают, что проект будет функционировать длительное время, а в будущем его опыт планируется масштабировать на всю страну.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"