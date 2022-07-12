ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:03

"Новые люди" взялись за ментальное здоровье петербургских студентов

фото ЗакС политика "Новые люди" взялись за ментальное здоровье петербургских студентов

В Петербурге начала действовать рабочая группа "Ментальное здоровье студентов", созданная по инициативе "Новых людей", сообщили ЗАКС.Ру в партии. 

Первая встреча состоялась 11 июля. На ней выступила депутат Госдумы Ксения Горячева

"Мы поговорили о студенческой среде и о том, как сделать так, чтобы обстановка внутри вуза была комфортной для студентов и преподавателей. Наша задача сгенерировать внутри рабочей группы набор инструментов для решения проблемы. Затем мы сможем заложить это в концепцию партийной работы, чтобы масштабировать этот процесс", - рассказала Горячева.

Рабочая группа объединила студентов, их родителей, преподавателей и психологов. "Новые люди" ожидают, что проект будет функционировать длительное время, а в будущем его опыт планируется масштабировать на всю страну.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Горячева Ксения Александровна 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама