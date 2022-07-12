Полиция пришла с обысками к руководству ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Во вторник, 12 июля, сотрудники экономической полиции приходили с обысками к руководителям ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, делится 47news.

В частности, оперативные мероприятия проходили дома у гендиректора предприятия Сергея Волкова. Его увезли в Главное следственное управление ГУ МВД. Параллельно силовики обыскали порядка десяти квартир, которые принадлежат топ-менеджерам "Водоканала".

По сведениям журналистов, речь идёт об уголовном деле по. ч 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По предварительным данным, в разбирательстве упоминаются эпизоды о подключении городских новостроек к центральному водоснабжению по заниженным расценкам. Временные рамки ограничиваются 2017 годом. Ущерб предприятию составил не менее 170 млн рублей.

Волков занял пост гендиректора "Водоканала" не так давно. В должности он сменил Александра Данилова, являвшегося руководителем предприятия с 2019 года. До Данилова главой предприятия был Евгений Целиков, пребывающий под арестом по делу об особо крупном мошенничестве.