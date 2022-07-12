Власти Ирана сообщили о скором визите Путина

Президент России должен нанести визит иранским властям на грядущей рабочей неделе, уведомил местное издание Mehrnews руководитель экономической комиссии парламента Ирана Мохаммадрез Пур-Эбрахими.

Диалог, уточнил он, будет строиться вокруг налаживания экономического взаимодействия двух, напомним, пребывающих под международными санкциями стран. Кроме того, Путин намерен встретиться с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

"Планирование развития экономического сотрудничества между Ираном и Россией будет приоритетом консультаций между президентами двух стран", — подчеркнул Пур-Эбрахими.

Кремль, в свою очередь, пока ничего про посещение Путиным Ирана не заявлял.