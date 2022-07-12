Для борьбы с протестными настроениями ЗакС хочет возить школьников на Бородинское поле и Красную площадь

Заксобрание Петербурга намерено обратиться к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой включить регион в проект бесплатных путешествий для школьников. Реализация этой программы началась 1 июня. Она распространяется на 18 субъектов Федерации.

Депутаты "Единой России" Михаил Барышников, Елена Рахова и Денис Четырбок подготовили текст обращения, в котором просят включить в проект и Петербург. Документ должны рассмотреть в осеннюю сессию ЗакСа и отправить вице-премьеру от лица всего городского парламента.

В обращении единороссы написали, что в Петербурге "растет поколение школьников, которые не видели Красную площадь, Кремль, Поклонную гору, Мамаев курган, Бородинское поле, Прохорово поле, Брестскую крепость, пронзительные мемориальные комплексы "Детям - жертвам войны" или "Хатынь" в Белоруссии". Это, по мнению авторов документа, приводит к росту протестных настроений.

"Отсутствие эмоционально окрашенного восприятия слов о героическом и трагическом прошлом нашей страны порождает неверие в цели общественного развития и протестные или нигилистические настроения среди молодежи, а иной раз и среди детей", - говорится в обращении.

Депутаты заявили, что свидетельством этого стали "события в феврале - марте 2022 года".

Пилотный проект популяризации туризма для учащихся 5-9-х классов реализуют Ростуризм совместно с Минфином. Ожидается, что в бесплатные путешествия отправятся около 100 тысяч школьников и их родителей. Чтобы принять участие в программе, родителям необходимо отправить заявку в "Госуслуги" на получение социального сертификата. После подтверждения сертификата заявители могут самостоятельно выбрать маршрут путешествия.