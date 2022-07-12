ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:48

Омича оштрафовали на полмиллиона рублей за оправдание теракта в УФСБ Архангельска

фото ЗакС политика Омича оштрафовали на полмиллиона рублей за оправдание теракта в УФСБ Архангельска

Выездной военный суд оштрафовал на 500 тысяч рублей жителя Омска Сергея Троценко по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), передаёт "Интерфакс".

По версии суда, в январе 2020 года омич разместил в соцсети комментарий, в котором положительно отозвался о молодом человеке, который осенью 2018-го устроил теракт в здании УФСБ по Архангельской области.

"Кроме того, в своем комментарии фигурант выражал призывы к насильственным действиям по отношению к сотрудникам органов безопасности и к осуществлению террористических действий, аналогичных теракту в Архангельске", - уточнила представитель суда.

Отметим, что теракт в Архангельске стал причиной для массового возбуждения дел по уголовной статье об оправдании терроризма, до того практически не применявшейся. Наиболее известным случаем стало преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой, чьи рассуждения о возможных мотивах юного террориста обернулись для неё, как и для Троценко, приговором в виде штрафа в полмиллиона рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама