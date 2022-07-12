Омича оштрафовали на полмиллиона рублей за оправдание теракта в УФСБ Архангельска

Выездной военный суд оштрафовал на 500 тысяч рублей жителя Омска Сергея Троценко по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), передаёт "Интерфакс".

По версии суда, в январе 2020 года омич разместил в соцсети комментарий, в котором положительно отозвался о молодом человеке, который осенью 2018-го устроил теракт в здании УФСБ по Архангельской области.

"Кроме того, в своем комментарии фигурант выражал призывы к насильственным действиям по отношению к сотрудникам органов безопасности и к осуществлению террористических действий, аналогичных теракту в Архангельске", - уточнила представитель суда.

Отметим, что теракт в Архангельске стал причиной для массового возбуждения дел по уголовной статье об оправдании терроризма, до того практически не применявшейся. Наиболее известным случаем стало преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой, чьи рассуждения о возможных мотивах юного террориста обернулись для неё, как и для Троценко, приговором в виде штрафа в полмиллиона рублей.