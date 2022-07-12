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Новости 15:08

Боярский призвал родителей добавлять своих детей в соцсетях и рассказал, как шантажировали его дочь

фото ЗакС политика Боярский призвал родителей добавлять своих детей в соцсетях и рассказал, как шантажировали его дочь

Лидер петербургских единороссов, депутат Госдумы Сергей Боярский 12 июля провел вебинар на тему цифровой безопасности. Его выступление было обращено, главным образом, к родителям несовершеннолетних детей.

Боярский призвал добавлять своих детей в друзья во всех соцсетях, "чтобы иметь возможность видеть, с кем они дружат".

"С помощью специальных программ можно также отслеживать список друзей и сообщений в ленте ребенка, а также контакты, с которыми он общается с помощью телефонных звонков и смс. Да, это нужно обязательно сделать и это, действительно, работает", - рассказал депутат. 

Боярский согласился, что не все дети могут к этому хорошо отнестись. На помощь придет доверительная беседа, считает единоросс. Депутат рассказал случай из собственной жизни, когда доверие помогло его семье:

"Ко мне как-то обратилась моя дочь с тем, что к ней обратился человек. "Мы взломали твой телефон, твой облачный сервис. Какие там у тебя интересные фотографии!" Когда у человека 10 тысяч фотографий, он начинает вспоминать, а вдруг там у меня что-то неприличное. И стал требовать деньги. Я, естественно, успокоил, сказал, что это бред, мошенничество, никаких удаленных взломов быть не может. Но если бы она мне побоялась сказать, влезла бы в долги, у друзей бы заняла денег, отправила бы этому мошеннику".

Боярский также посоветовал всем установить двухфакторную аутентификацию на почтовый сервис, чтобы усложнить возможность взломать электронную почту. Он отметил, что утечки информации из переписок в соцсетях происходят из-за получения доступа к e-mail.


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Боярский Сергей Михайлович 

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