Автора журнала "Дискурс" задержали по делу о распространении "фейков" про армию

В Петербурге утром 12 июля провели обыск в квартире общественного активиста и автора заблокированного в России издания "Дискурс" Всеволода Королёва, сообщили "Сетевые свободы". Ему вменяют распространение недостоверной информации о вооруженных силах Российской Федерации (ч.2 ст. 207.3 УК РФ) из-за постов на личной странице "ВКонтакте" о действиях российских войск в украинских городах.

После обыска Королёва доставили в Выборгский отдел управления Следственного комитета по Петербургу. Следствие намерено требовать в суде ареста.

Королёву 34 года. Он окончил факультет философии, богословия и религиоведения РХГА. Во время парламентских выборов 2021 года он работал в штабе "Наблюдателей Петербурга". Вечером 24 февраля Королёва задерживали у Гостиного двора, где проходила массовая пацифистская акция.

Активист снимал документальные фильмы. Последний - "Саша, мы с тобой!" - был посвящен другой петербургской фигурантке дела о распространении "фейков" про армию Александре Скочиленко. Дело Королёва стало восьмым для Петербурга, возбужденным по этой статье.

Фото: ВКонтакте/Всеволод Королёв