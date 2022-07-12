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Новости 18:03

Путин увеличил количество вице-премьеров в правительстве

фото ЗакС политика Путин увеличил количество вице-премьеров в правительстве

Президент Владимир Путин своим указом увеличил с 10 до 11 количество вице-премьеров в кабинете министров, установив должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли РФ. Соответствующий документ опубликован 1 июля на официальном портале правовой информации.

"Председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ", — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания, правительство должно "привести свои акты в соответствие" с ним.

Пост министра промышленности и торговли в действующем правительстве занимает Денис Мантуров. Согласно сообщению на сайте кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин уже внес в Госдуму его кандидатуру на новую должность.


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