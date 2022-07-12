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Новости 19:23

Смольный закупает глушилки для сотовой связи за 6,4 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный закупает глушилки для сотовой связи за 6,4 млн рублей

Комитет по информатизации и связи собирается выделить на покупку блокираторов сотовой связи до 6,4 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 12 июля. Устройство должно подавлять все современные способы беспроводной передачи данных. 

Прибор, который потребовался Смольному для сохранения конфиденциальности важной информации, должен уметь создавать помехи в работе Wi Fi, Bluetooth, LTE, 3G, GSM и других стандартов. 

В организациях, которые занимаются продажей оборудования для защиты от промышленного шпионажа, одна такая "глушилка" стоит в среднем 247 тысяч рублей. Комитет собирается приобрести 26 устройств. 

Прием заявок от исполнителей принимается до 20 июля. Заказчик оставляет за собой право потребовать продемонстрировать функционал устройства перед приемкой товара. 

Константин Леньков, фото: unsplash


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