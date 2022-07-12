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Новости 12 июля, 20:53

Исторический фасад регионального памятника воссоздадут на улице Блохина

фото ЗакС политика Исторический фасад регионального памятника воссоздадут на улице Блохина

На улице Блохина проведут реставрацию дома Екатерины Лытиковой, передает 12 июля пресс-служба Петроградского района. На эти цели планируется потратить четыре миллиона рублей, прием заявок на конкурс продлится до 27 июля.

Готовый проект должен быть представлен до конца 2023 года. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отреставрировать лицевой и дворовые фасады здания.

Как отметили в районной администрации, здание выполнено в стиле модерн с элементами кирпичного стиля, зам свою историю перестройкам не подвергалось. В его стенах жили ученый-физик, академик И. В. Обреимов, а также историк В. И. Рутенберг.

Дом Лытиковой был признан год назад региональным памятником истории и культуры. В экспертном заключении о нем говорилось, что "сравнительно небольшое здание выделяется оригинальностью и индивидуальностью форм, колористическим решением и применением натуральных природных материалов, разнообъемностью композиции".


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