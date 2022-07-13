Главгосэкспертиза разрешила строить обход Мурино в створе Пискарёвского проспекта

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства обхода города Мурино в створе Пискарёвского проспекта от границы с Петербургом до Токсовского шоссе, информирует пресс-служба администрации Ленинградской области.

"Ленавтодор" намерен приступить к возведению объездной дороги, на которую уже давно рассчитывают жители густонаселённых Мурино и Нового Девяткино, уже в нынешнем году.

"Благодаря ей разгрузится самый заторовый участок шоссе, который сейчас начинается от тоннеля под КАД и проходит через новые жилые кварталы", - напомнили в областной администрации.

На возведение обхода региону выделили 4,4 млрд рублей инфраструктурного кредита.

Инфраструктурные кредиты позволили региону построить множество важных дорожных объектов. Всего Ленобласти было предоставлено не менее 11 млрд рублей на данные цели.