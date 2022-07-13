Предполагаемая дочь Путина возглавит новый координационный совет по импортозамещению при РСПП

Директор фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), который работает под брендом "Иннопрактика", Катерина Тихонова получила пост сопредседателя координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт РБК, ссылаясь на имеющуюся в редакции копию постановления бюро правления РСПП. В самом союзе также не стали отрицать данную информацию.

"Утвердить председателем Координационного совета РСПП по импортозамещению и технологической независимости Шохина Александра Николаевича, президента РСПП; сопредседателем Тихонову Катерину Владимировну, генерального директора фонда "Национальное интеллектуальное развитие", — указывается в распоряжении бюро РСПП.

Совет будет заниматься вопросами импортозамещения, а именно изучать возможности замены иностранного оборудования на российские аналоги, создавать цифровые платформы для поддержки импортозамещения, а также разрабатывать предложения по реализации госполитики в данной сфере.

О том, что Катерина Владимировна Тихонова якобы является дочерью действующего главы государства Владимира Путина неоднократно сообщали различные источники, в том числе агентства Reuters и Bloomberg. Официального подтверждения данной информации нет.

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей в середине декабря 2019 года, президента спросили, являются ли Катерина Тихонова и Мария Воронцова его дочерями. Президент назвал их "женщинами" и более ничего не сообщил.

Фото: cкриншот программы «Вести» / телеканал «Россия»